Доллар на пути к серьезному обвалу
Американский доллар торгуется возле минимума за несколько недель, поскольку рынок ожидает важных данных. Таким образом, стремятся понять, как может быть следующий шаг центробанка США.
Как изменились позиции доллара за 7 июня 2024 года
В пятницу, 7 июня, Индекс доллара США торгуется на уровне 104,09. Этот индикатор пока демонстрирует отрицательную динамику, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,00 – 104,16.
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Кроме того, в начале торгов в Азии индекс доллара США колебался на уровне 104,13. То есть доллара недалеко отошел от минимума, который зафиксировали на этой неделе – 103,99, впервые опустившись ниже 104,00 с 9 апреля, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.
Что влияет на доллар США
Доллар США приблизился к минимальному уровню за 8 недель в преддверии важного отчета по занятости в США. Данные, которых ожидают, должен дать подсказки относительно сроков снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.
Напомним, что сейчас ожидают, что Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки в сентябре 2024 года. Так считают почти две трети экономистов. Тогда как Европейский центробанк впервые за 5 лет снизил процентные ставки.