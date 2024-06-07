Доллар на пути к серьезному обвалу

В пятницу, 7 июня, Индекс доллара США торгуется на уровне 104,09. Этот индикатор пока демонстрирует отрицательную динамику, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,00 – 104,16.

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Кроме того, в начале торгов в Азии индекс доллара США колебался на уровне 104,13. То есть доллара недалеко отошел от минимума, который зафиксировали на этой неделе – 103,99, впервые опустившись ниже 104,00 с 9 апреля, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что влияет на доллар США

Доллар США приблизился к минимальному уровню за 8 недель в преддверии важного отчета по занятости в США. Данные, которых ожидают, должен дать подсказки относительно сроков снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Напомним, что сейчас ожидают, что Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки в сентябре 2024 года. Так считают почти две трети экономистов. Тогда как Европейский центробанк впервые за 5 лет снизил процентные ставки.