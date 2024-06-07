Как изменилась стоимость нефти

В пятницу, 7 июня, нефть Brent упала в цене на 11 центов или на 0,1%. Сырье торгуется на уровне 79,76 доллара за баррель.

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Тогда как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подорожали на 13 центов или 0,2%. Американская нефть, также известная как WTI, колеблется на уровне 75,68 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 79,73 доллара за баррель (- 0,18%)

Контракты WTI торгуются по цене 75,43 доллара за баррель (- 0,16%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

В пятницу ситуация на рынке нефти стабилизировалась, поскольку члены ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы приостановить свою политику по уменьшению предложения или вернуть назад увеличение добычи нефти. Однако нефть продолжает терять позиции на рынке третью неделю подряд из-за беспокойства относительно спроса.