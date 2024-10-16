Обмен "старых" долларов на "новые": сколько может стоить такая услуга

Доллар – это одна из самых популярных иностранных валют среди украинцев. В связи с этим все, кто имеют сбережения в американской валюте, не хотят, чтобы их доллары потеряли свою ценность. На этом фоне возникает вопрос, можно ли обменять "старые" доллары на "новые".

Обмен "старых" долларов на "новые"

Так называемыми "старыми" долларами называют банкноты, которые выпустили в 1996 году, информирует 24 Канал. Более того, были ситуации, когда с обменом таких банкнот возникали проблемы. В частности, весной 2023 года украинцы массово жаловались на то, что доллары 1996 года просто отказывались принимать от клиентов.

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В НБУ объяснили, что ни номинал, ни год выпуска долларов не является основанием для отказа в проведении обмена. Важно, чтобы купюры были настоящие и в надлежащем состоянии (без значительных повреждений и признаков серьезного износа). Однако в Украине все равно интересуются, можно ли обменять банкноты старого образца на доллары нового образца.

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В постановлении Нацбанка нет упоминаний о вышеупомянутую операцию. Однако добавляют, если человек имеет соответствующий запрос, то можно обращаться в банк или пункт обмена, чтобы узнать, или эта услуга доступна, так и все условия ее проведения.

Финансовые учреждения могут взимать плату за обмен "старых" долларов на "новые". Размер оплаты может варьироваться, поскольку каждое учреждение принимает это решение самостоятельно.