Индекс доллара США заканчивает эту рабочую неделю с отрицательной динамикой котировок. Торги на рынке продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

В пятницу, 2 сентября, индекс доллара США колеблется на уровне 109,38, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торговой сессии он опустился на 0,29%. Индекс начал день на уровне 109,64. Следовательно, Индекс достиг нового максимума за год, тогда как:

  • Предыдущий показатель был равен 109,29, который зафиксировали в середине июля 2022 года;
  • минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.