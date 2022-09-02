Индекс доллара США заканчивает эту рабочую неделю с отрицательной динамикой котировок. Торги на рынке продолжаются круглосуточно.
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В пятницу, 2 сентября, индекс доллара США колеблется на уровне
109,38, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торговой сессии он опустился на 0,29%. Индекс начал день на уровне 109,64. Следовательно, Индекс достиг нового максимума за год, тогда как: Предыдущий показатель был равен 109,29, который зафиксировали в середине июля 2022 года; минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC. К теме! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
В то время как
WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сегодня колеблется на уровне 109,37, согласно данным издания WSJ. С начала дня он потерял 0,29%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев: за месяц он пошел вверх на 2,58%; за последние 3 месяца этот показатель вырос на 7,08%; с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 13,97%; В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 18,83%. Ситуация на валютном рынке
С начала 2022 г. доллар США существенно укрепили позиции на валютном рынке. В частности, Индекс доллара США в середине августа продемонстрировал одно из лучших недельных ралли с апреля на рынке.
Доллар также направлялся к наибольшему росту в течение календарного года почти за 40 лет и третьего по величине с тех пор, как в США решили изъять доллар из золотого стандарта более чем 50 лет, пишет
Reuters.
Индекс доллара США также пересек важную психологическую отметку
109,48, которая была максимумом за 20 лет, согласно Business Standard. За август этот показатель пошел вверх примерно на 2,6%. Это третий месяц роста подряд.