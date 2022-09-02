В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сегодня колеблется на уровне 109,37, согласно данным издания WSJ. С начала дня он потерял 0,29%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

С начала 2022 г. доллар США существенно укрепили позиции на валютном рынке. В частности, Индекс доллара США в середине августа продемонстрировал одно из лучших недельных ралли с апреля на рынке.

Доллар также направлялся к наибольшему росту в течение календарного года почти за 40 лет и третьего по величине с тех пор, как в США решили изъять доллар из золотого стандарта более чем 50 лет, пишет Reuters.

Индекс доллара США также пересек важную психологическую отметку 109,48, которая была максимумом за 20 лет, согласно Business Standard. За август этот показатель пошел вверх примерно на 2,6%. Это третий месяц роста подряд.