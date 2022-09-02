Індекс долара США закінчує цей робочий тиждень з від'ємною динамікою котирувань. Торги на ринку тривають цілодобово.
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У п'ятницю, 2 вересня, Індекс долара США коливається на рівні
109,38, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії він опустився на 0,29%. Індекс почав день на рівні 109,64. Відтак Індекс досягнув нового максимуму за рік, тоді як: Попередній показник дорівнював 109,29, який зафіксували у середині липня 2022 року; мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
До теми! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
Тоді як
WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) сьогодні коливається на рівні 109,37, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він втратив 0,29%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців: за місяць він пішов вгору на 2,58%; за останні 3 місяці цей показник зріс на 7,08%; з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,97%; загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 18,83%. Ситуація на валютному ринку
З початку 2022 року долар США суттєво зміцнив позиції на валютному ринку. Зокрема, Індекс долара США у середині серпня продемонстрував одне із найкращих тижневих ралі з квітня на ринку.
Долар також прямував до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років і третього за величиною відтоді, як у США вирішили вилучити долар із золотого стандарту більше ніж 50 років, пише
Reuters.
Індекс долара США також перетнув важливу психологічну позначку
109,48, який був максимумом за 20 років, згідно з Business Standard. За серпень цей показник пішов вгору приблизно на 2,6%. Це третій місяць зростання поспіль.