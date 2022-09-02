Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) сьогодні коливається на рівні 109,37, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він втратив 0,29%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

З початку 2022 року долар США суттєво зміцнив позиції на валютному ринку. Зокрема, Індекс долара США у середині серпня продемонстрував одне із найкращих тижневих ралі з квітня на ринку.

Долар також прямував до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років і третього за величиною відтоді, як у США вирішили вилучити долар із золотого стандарту більше ніж 50 років, пише Reuters.

Індекс долара США також перетнув важливу психологічну позначку 109,48, який був максимумом за 20 років, згідно з Business Standard. За серпень цей показник пішов вгору приблизно на 2,6%. Це третій місяць зростання поспіль.