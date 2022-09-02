Індекс долара США закінчує цей робочий тиждень з від'ємною динамікою котирувань. Торги на ринку тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

У п'ятницю, 2 вересня, Індекс долара США коливається на рівні 109,38, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії він опустився на 0,29%. Індекс почав день на рівні 109,64. Відтак Індекс досягнув нового максимуму за рік, тоді як:

  • Попередній показник дорівнював 109,29, який зафіксували у середині липня 2022 року;
  • мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.