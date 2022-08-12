Индекс доллара США заканчивает неделю, вернувшись к укреплению позиций на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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По состоянию на 12 августа 2022 года, Индекс доллара США составляет 105,64, согласно Yahoo! Finance . С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,52% . Индекс начал торговый день с отметки на уровне 105,16. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Еще один индикатор валютного рынка – WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах – пока колеблется на уровне 105,64, по данным WSJ. С начала дня он вырос на 0,52% . Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он потерял в общей сложности 2,24%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 1,03% ;

; с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 10,07% ;

; всего за год WSJ Dollar Index вырос на 14,15% .

Индекс доллара США остается ниже предыдущего минимального уровня с начала августа 2022 года. Тогда этот показатель зафиксировали на уровне 105,45, согласно данным Yahoo! Finance. Это произошло из-за сокращения трейдерами длинных позиций в этой валюте.

Что происходит с долларом США

Американский доллар начал ослабевать против корзины из 6 валют основных торговых партнеров США на фоне более прохладных данных по инфляции, чем до этого ожидали, информирует CNBC . В июле 2022 года рост цен остановился, поскольку стоимость горючего начала падать.

Это первая ласточка облегчения ситуации в США, где фиксировали значительный рост инфляции за последние два года.

В этой связи также больше заговорили о вероятности ослабления монетарной политики со стороны Федерального резерва.

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В то время как многие инвесторы убеждены, что агрессивная монетарная политика центрального банка США способствует развитию сценария с рецессией, согласно Reuters . Однако, потенциальная новая рецессия может существенно отличаться от предыдущих опытов с кризисами. Речь идет о следующих факторах:

сильные финансовые позиции корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать некую общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;

агрессивная и мощная политика Федерального резерва с целью утоления инфляции в стране;

стабильный рынок труда в США

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