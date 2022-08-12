Индекс доллара США заканчивает неделю, вернувшись к укреплению позиций на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 12 августа 2022 года, Индекс доллара США составляет 105,64, согласно Yahoo! Finance . С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,52% . Индекс начал торговый день с отметки на уровне 105,16. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

  • максимально индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;
  • тогда как минимум за аналогичный промежуток времени зафиксировались на позиции в 91,78, по данным CNBC.