Индекс доллара США заканчивает неделю, вернувшись к укреплению позиций на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
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По состоянию на 12 августа 2022 года, Индекс доллара США составляет
105,64, согласно Yahoo! Finance . С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,52% . Индекс начал торговый день с отметки на уровне 105,16. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют: максимально индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный промежуток времени зафиксировались на позиции в 91,78, по данным CNBC. Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
Еще один индикатор валютного рынка –
WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах – пока колеблется на уровне 105,64, по данным WSJ. С начала дня он вырос на 0,52% . Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год: за месяц он потерял в общей сложности 2,24%; за последние 3 месяца этот показатель вырос на 1,03% ; с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 10,07% ; всего за год WSJ Dollar Index вырос на 14,15% .
Индекс доллара США остается ниже предыдущего минимального уровня с начала августа 2022 года. Тогда этот показатель зафиксировали на уровне 105,45, согласно данным
Yahoo! Finance. Это произошло из-за сокращения трейдерами длинных позиций в этой валюте. Что происходит с долларом США
Американский доллар начал ослабевать против корзины из 6 валют основных торговых партнеров США на фоне более прохладных данных по инфляции, чем до этого ожидали, информирует
CNBC . В июле 2022 года рост цен остановился, поскольку стоимость горючего начала падать. Это первая ласточка облегчения ситуации в США, где фиксировали значительный рост инфляции за последние два года. В этой связи также больше заговорили о вероятности ослабления монетарной политики со стороны Федерального резерва.
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В то время как многие инвесторы убеждены, что агрессивная монетарная политика центрального банка США способствует развитию сценария с рецессией, согласно
Reuters . Однако, потенциальная новая рецессия может существенно отличаться от предыдущих опытов с кризисами. Речь идет о следующих факторах: сильные финансовые позиции корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать некую общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов; агрессивная и мощная политика Федерального резерва с целью утоления инфляции в стране; стабильный рынок труда в США Это вас может заинтересовать – в Литве запустили новый сбор для ВСУ: смотреть видео