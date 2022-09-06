Индекс доллара США начинает новую рабочую неделю с роста. Торги на рынке продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные по Индексу доллара
5 сентября Индекс доллара США заканчивает на уровне 109,53, согласно данным Yahoo! Finance. За день он вырос на 0,27%. Индекс начал день на уровне 109,61. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- максимально этот показатель был равен 110,27, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);
- Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.
В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сегодня колеблется на уровне 109,83, согласно данным издания WSJ. За понедельник он вырос на 0,27%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:
- за месяц он пошел вверх на 3,18%;
- за последние 3 месяца этот показатель вырос на 7,21%;
- с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 14,44%;
- В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 19,09%.