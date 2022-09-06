Индекс доллара США начинает новую рабочую неделю с роста. Торги на рынке продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

5 сентября Индекс доллара США заканчивает на уровне 109,53, согласно данным Yahoo! Finance. За день он вырос на 0,27%. Индекс начал день на уровне 109,61. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель был равен 110,27, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.

К теме! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сегодня колеблется на уровне 109,83, согласно данным издания WSJ. За понедельник он вырос на 0,27%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел вверх на 3,18%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 7,21%;

с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 14,44%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 19,09%.

Ситуация на валютном рынке