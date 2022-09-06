Індекс долара США починає новий робочий тиждень зі зростання. Торги на ринку тривають цілодобово.

До теми Феноменальне зміцнення долара: перспективи та можливості

Актуальні дані щодо Індексу долара

5 вересня Індекс долара США закінчує на рівні 109,53, згідно з даними Yahoo!Finance. За день він зріс на 0,27%. Індекс почав день на рівні 109,61. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник дорівнював 110,27, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);

який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень); Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.

До теми! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) сьогодні коливається на рівні 109,83, згідно з даними видання WSJ. За понеділок він зріс 0,27%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць він пішов вгору на 3,18%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 7,21%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,44%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 19,09%.

Ситуація на валютному ринку