Індекс долара США починає новий робочий тиждень зі зростання. Торги на ринку тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
5 вересня Індекс долара США закінчує на рівні 109,53, згідно з даними Yahoo!Finance. За день він зріс на 0,27%. Індекс почав день на рівні 109,61. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- максимально цей показник дорівнював 110,27, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
- Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) сьогодні коливається на рівні 109,83, згідно з даними видання WSJ. За понеділок він зріс 0,27%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:
- за місяць він пішов вгору на 3,18%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 7,21%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,44%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 19,09%.