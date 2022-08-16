Доллар приближается к максимуму за год: что влияет на нацвалюту США

Нацвалюта США завершает очередной день с отрицательной динамикой. Как изменилась позиция Индекса доллара США за торговый день и что влияет на американскую валюту читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США заканчивает второй день недели с незначительным падением. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 16 августа, индекс доллара США остановился на уровне 106,47, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель пошел вверх на 0,08%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 106,48. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29 . Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;

. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный промежуток времени зафиксировали на позиции 91,78, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

В то же время WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах колеблется на уровне 106,46, по данным WSJ. С начала дня он вырос на 0,08%. Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он потерял в общей сложности 0,21%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 3%;

с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 10,92%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 14,30%.

Что происходит с долларом США

В этот вторник курс доллара по отношению к корзине из 6 основных валют не слишком изменился, поскольку инвесторы ожидали новых данных о розничной торговле в США и протокола июльского заседания Федерального резерва, информирует CNBC.

Доллар на прошлой неделе также отскочил от минимума за 6 недель. Ведь инвесторы считают, что центральный банк США и дальше будет проводить достаточно агрессивную монетарную политику, поскольку инфляция все еще достаточно высока.

В первый день недели доллар США укреплял позиции на рынке на фоне последнего отчета по экономической ситуации в Китае. Новые данные привели к усилению опасений по поводу рецессии, пишет CNBC.

Положительно на доллар повлияли и комментарии эксперта из Федерального резерва по поводу первых признаков того, что инфляция в США достигла своего максимума. Речь идет о банкире Томасе Баркине, который добавил, что было бы неплохо, чтобы инфляция в течение определенного промежутка времени оставалась на уровне цели в 2%, прежде чем прекращать поднятие ставок.

Потенциальная рецессия в 2022 году может сильно отличаться от предыдущих опытов с экономическими кризисами. Все из-за нескольких следующих факторов:

сильные финансовые позиции корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать некую общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;

смогли сформировать некую общую финансовую подушку на долларов; агрессивная и мощная политика Федерального резерва с целью утоления инфляции в стране;

стабильный рынок труда в США.

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