Доллар США завершает очередную неделю на рынке с отрицательной динамикой. Хотя индекс доллара все равно остается достаточно близко от максимального уровня. Что происходит на рынке – читайте на финансы24.
В пятницу, 26 августа, Индекс доллара США колеблется на уровне 107,80, согласно данным Yahoo! Finance. С начала торгового дня этот показатель потерял 0,61%. Индекс начал торговый день на уровне 108,47. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США:
максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;
тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.