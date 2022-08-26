Індекс долара США другий день поспіль падає на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

У п'ятницю, 26 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 107,80, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник втратив 0,61%. Індекс почав торговий день на рівні 108,47. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:

  • максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
  • тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.