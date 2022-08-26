Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) зупинився на рівні 107,80, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він впав на 0,62%. Останні дані про динаміку WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він пішов вгору на 1,79%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,03%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 12,32%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 16,28%.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США протягом минулого тижня зріс на 2,33%, продемонструвавши найкраще тижневе ралі з квітня 2022 року. На цю динаміку вплинули заяви банкірів з Федерального резерву США, у яких йдеться про необхідності додаткових кроків задля вгамування рекордної за понад 40 років інфляцію, повідомляє видання US News.

Загалом долар США суттєво зміцнив свої позиції стосовно топових валют світу з початку 2022 року, наближаючись до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років і третього за величиною відтоді, як у США вирішили вилучити долар із золотого стандарту більше ніж 50 років, пише Reuters.

Водночас у банку Wells Fargo прогнозують, що американський долар у 2023 році почне втрачати позиції на ринку. Головні фактори впливу – початок потенційної рецесії у США та зниження ставок центральним банком. До кінця поточного року вони очікують подальшого зростання національної валюти США, тоді як Федеральний резерв й надалі буде підіймати базову ставку, інформує Markets Insider.