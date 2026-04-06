Доллар и евро в начале праздничной недели: какой курс в обменниках в понедельник

По состоянию на понедельник, 6 апреля, официальный курс доллара в Украине составит 43,90 гривен, а евро – 50,31 гривны. Однако курс в обменниках и банках отличается от того, что установил Национальный банк.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,40 гривны (-10 копеек), а продажа по 44,90 гривны (-10 копеек).

Покупка евро проходит по 50,10 гривны (-10 копеек), а продажа – по 50,85 гривны (-10 копеек). Какова стоимость валют на черном рынке? Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,62 гривны (-3 копейки), а продажа – по 43,70 гривны (-2 копейки).

В то же время покупка евро проходит по 50,50 гривны (+5 копеек), а продажа – по 50,66 гривны (-2 копейки). Какой курс в обменниках? Данные finance.ua демонстрируют, что доллары в обменниках покупают в среднем по 43,01 гривны (+5 копеек), а продают – по 43,81 гривны (+13 копеек).

Евро покупают по 50,08 гривны (-5 копеек), а продают – по 50,81 гривны (+2 копейки). Каким будет курс доллара накануне Пасхи? Накануне Пасхи курсы доллара и евро будут колебаться вблизи уже обыденных отметок – 44 и 51 гривны. Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой для 24 Канала.

Эксперт отметил в частности влияние цен на топливо. Согласно его словам, события на Ближнем Востоке будут иметь значение для курса валют в Украине.

Специалист также напомнил о важном празднике. Он пояснил, что накануне Пасхи украинцы могут продавать валюту, поэтому и обменники могут снизить курс покупки.