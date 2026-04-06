Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 3 апреля торгуется по 43,81 гривне. То есть цена американской валюты увеличилась на 3 копейки против 2 апреля. Официальный курс евро составляет 50,45 гривны, следовательно его цена упала аж на 37 копеек, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Апрель – "крайне важный месяц" для доллара: каким будет курс валют в Украине
А вот 6 апреля курс валют будет таким:
- доллар – 43,65 гривны (-16 копеек);
- евро – 50,31 гривны (-14 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 3 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,50 гривны, а продажа – по 44,05 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,70 гривны, а продажа – по 43,80 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,25 гривны, а продажа – по 43,95 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 3 апреля был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 50,30 гривны, а продажа – по 50,90 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 50,60 гривен, а продажа – по 50,75 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,40 гривны, а продажа – по 50,91 гривны.
Каким будет курс валют в апреле?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин среди нескольких возможных сценариев предположил сезонно-традиционный апрель, когда после стабилизации гривна может даже укрепиться на 0,5 – 1,5%.
Правда, в таком случае в таком случае курс доллара в Украине составит 43,5 – 44,5 гривны, то есть будет колебаться в нынешнем коридоре.
Зато евро обычно укрепляется против доллара на мировом рынке посреди весны, поэтому на внутреннем рынке при сценарии "статус-кво" речь идет о курсе в 51,5 гривны.