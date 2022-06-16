Доллар и евро продолжают расти в цене: наличный курс на 16 июня

На наличном рынке по состоянию на 16 июня зафиксировали частичную динамику роста. Сколько стоит доллар и евро в обменниках, банках и на черном рынке – читайте дальше.

Курс валют в банках

Согласно данным Минфина , по состоянию на четверг, 16 июня, наличный курс доллара в банках Украины в среднем остается на уровне 35,20 гривны за доллар при покупке (+20 копеек). В то время как продают валюту в банках за 35,80 гривны за доллар (+10 копеек).

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Евро банки покупают за 36,60 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 37,60 гривны за евро (+6 копеек);

Курс в обменниках

В обменниках готовы купить доллар в среднем за 35,55 гривны, а продать – за 35,74 гривны, по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 37,44 грн. и продажа – 37,67 грн.

Курс на "черном" рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,55 гривны, а продажа – 35,70 гривны.

Евро продают по 37,45 гривны, а покупают по 37,65 гривны.

Недавно Екатерина Рожкова, первая заместитель главы НБУ, в эксклюзивном интервью 24 канала заявила, что в настоящее время существует немало прогнозов по поводу того, что будет с курсом гривны после войны.

Однако она убеждена в том , что Украина не останется одна – другие страны будут помогать в восстановлении, а благодаря тому и будет стабилизироваться курс. Рожкова добавила, что курс будут определять прежде всего спрос и предложение.

В то же время Россия активно ищет новые маршруты сбыта своей нефти. К сожалению, здесь на помощь государству-агрессору пришли страны Азии. Более всего это касается Китая и Индии, на которые приходится существенная доля импорта российской нефти, транспортируемой морским путем.

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