Курс валют у банках

Згідно з даними "Мінфіну", станом на четвер, 16 червня, готівковий курс долара в банках України у середньому залишається на рівні 35,20 гривні за долар при купівлі (+20 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35,80 гривні за долар (+10 копійок).

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Євро банки купують за 36,60 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 37,60 гривні за євро (+ 6 копійок);

Курс в обмінниках

В обмінниках готові купити долар в середньому за 35,55 гривні, а продати – за 35,74 гривні, за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 37,44 гривні та продаж – 37,67 гривні.

Курс на "чорному" ринку

На "чорному" ринку купівля долара в середньому на рівні 35,55 гривні, а продаж – 35,70 гривні.

Євро продають по 37,45 гривні, а купують за 37,65 гривні.

Нещодавно Катерина Рожкова, перша заступниця глави НБУ, в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу заявила, що наразі існує чимало прогнозів щодо того, що буде з курсом гривні після війни.

Проте вона переконана в тому, що Україна не залишиться сама – інші країни допомагатимуть у відбудові, а завдяки тому й стабілізуватиметься курс. Рожкова додала, що курс будуть визначати передусім попит та пропозиція.

Водночас Росія активно шукає нові маршрути збуту для своєї нафти. На жаль, тут на допомогу державі-агресорці прийшли країни Азії. Найбільше це стосується Китаю та Індії, на яких припадає суттєва частка імпорту російської нафти, яку транспортують морським шляхом.

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