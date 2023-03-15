Последние изменения на рынке

В среду, 15 марта, Индекс доллара США вырос на 1,07% к 104,69, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,44 – 104,81.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Доллар продолжает расти, поскольку инвесторы отложили ожидания по уменьшению базовой ставки Федеральным резервом. Этому способствовало то, что страхи по поводу кризиса в банковском секторе пошли на убыль. Кроме того, на ситуацию влияет последний растущий отчет об Индекс потребительских цен в США, пишет CNBC.

Кроме того, в Конгрессе глава американского центрального банка Джером Павелл заявил о дальнейшем поднятие базовой ставки и возвращение к более агрессивным шагам для утоления инфляции.