Останні зміни на ринку

У середу, 15 березня, Індекс долара США виріс на 1,07% до 104,69, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,44 – 104,81.

Зверніть увагу Стрімкі коливання біткойна знову у центрі уваги: чого чекати від ринку криптовалют у 2023 році

Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар продовжує зростати, оскільки інвестори відклали очікування щодо зменшення базової ставки Федеральним резервом. Цьому сприяло те, що страхи стосовно кризи у банківському секторі пішли на спад. Крім того, на ситуацію впливає останній звіт про Індекс споживчих цін у США, який все ще зростає, пише CNBC.

Крім того, у Конгресі глава американського центрального банку Джером Павелл заявив про подальше підняття базової ставки та повернення до агресивніших кроків для вгамування інфляції.