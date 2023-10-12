Доллар США приближается к самому слабому уровню с последней недели сентября. В настоящее время рынок ожидает новых данных по инфляции. Эксперт даже поделился двумя сценариями, которые могут возникнуть после обнародования отчета. Больше об этом читайте в материале 24 Канала.
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Как изменились позиции доллара США на рынке
В четверг, 12 октября, индекс доллара США колеблется на уровне 105,71, по данным Yahoo!Finance. Спад оценивается в 0,11%. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 105,54 до 105,76.
Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.