Долар США наближається до найслабшого рівня з останнього тижня вересня. Наразі ринок чекає на нові дані щодо інфляції. Експерт навіть поділився двома сценаріями, які можуть виникнути після оприлюднення звіту. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Як змінилися позиції долара США на ринку
У четвер, 12 жовтня, Індекс долара США коливається на рівні 105,71,за даними Yahoo!Finance. Спад оцінюють у 0,11%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 105,54 до 105,76.
Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78. Це також стало рекордом за 20 років;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.