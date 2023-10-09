Экономическая политика Израиля

Израильский банк объявил, что из золото-валютных резервов будет продано 30 миллиардов долларов. Это необходимо, чтобы волатильность обменного курса шекеля снизилась. Такая реформа должна нормализовать работу банковской системы.

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Дополнительно будет увеличена ликвидность рынка ориентировочно на 15 миллиардов долларов. Издание Bloomberg сообщает, за последние 2 года Израиль впервые продал валюту и ввел интервенцию центробанка.

Банк Израиля продолжит мониторить изменение ситуации, следить за всеми рынками и привлекать все доступные инструменты в случае необходимости.

– сообщает израильский центробанк