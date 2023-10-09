Экономическая политика Израиля
Израильский банк объявил, что из золото-валютных резервов будет продано 30 миллиардов долларов. Это необходимо, чтобы волатильность обменного курса шекеля снизилась. Такая реформа должна нормализовать работу банковской системы.
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Дополнительно будет увеличена ликвидность рынка ориентировочно на 15 миллиардов долларов. Издание Bloomberg сообщает, за последние 2 года Израиль впервые продал валюту и ввел интервенцию центробанка.
Банк Израиля продолжит мониторить изменение ситуации, следить за всеми рынками и привлекать все доступные инструменты в случае необходимости.
– сообщает израильский центробанк
Что происходит с шекелем
В сообщении Reuters говорится, что шекель при открытии рынков сразу упал на 2%, его цена составила менее 3,86 за доллар. Затем национальная валюта Израиля снизилась в среднем на 3% и цена за доллар стала 3,96.
Что стало причиной ухудшения экономики в Израиле
В субботу 7 октября ХАМАС совершил прорыв израильских границ. Палестинские боевики убивали местных, захватывали людей в плен, пытали и выкладывали видео с издевательствами в сеть. Параллельно с этим происходил масштабный обстрел Израиля.
Точное количество погибших – неизвестно. Однако уже подсчитали, что по меньшей мере 200 человек, находившихся на музыкальном фестивале у границы, были убиты во время вторжения. Идентификация тел продолжается. Ситуация усугубляется тем, что среди пострадавших много иностранцев. В том числе и украинцев. Некоторые тела изуродованы настолько, что их идентификация невозможна.
Израиль ответил террористам масштабными ракетными обстрелами Сектора Газа. Более того, израильские военные отмечают, что у них достаточно пленных для большого обмена. Уже 8 октября власти Израиля сообщили о зачистке границ от захватчиков.