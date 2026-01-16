Придется покрыть исторические долги: Москве выставили счет
- Инвестиционный фонд Noble Capital RSD требует от России погасить долги Российской империи на сумму 225 миллиардов долларов.
Инвестиционный фонд Noble Capital RSD требует от Кремля закрыть долги. Речь идет об обязательствах, которые брала на себя еще Российская империя. Общая сумма этих долгов составляет – 225 миллиардов долларов.
Что известно о долге Российской империи, который должна погасить Россия?
Иск о взыскании задолженности поступил в Россию, российского Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Meduza.
Важно! Этот иск подавался через федеральный суд США в округе Колумбия.
Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от выполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятыми в долг ее предшественником, Российской империей,
– сообщается в исковом заявлении.
Сейчас Nord Capital RSD считает себя законным владельцем облигаций Российской империи на 25 миллионов долларов, которые были выпущены в 1916 году. Процентная ставка для них составляла – 5,5%, сообщает The Moscow Times.
Фонд считает, что эти долги должен погасить Кремль на основе исторического основания. Ведь Россия является правопреемником СССР. Соответственно, она наследует и долги.
Обратите внимание! Окончательный размер возмещения еще не определен. Его должны согласовать в ходе судебного разбирательства.
Сможет ли Россия погасить этот долг?
Для понимания, сумма, которую хочет получить Nord Capital RSD – это примерно 17,5 триллиона рублей по нынешнему курсу. То есть, это почти 43% от годового российского бюджета (он составляет – 40,2 триллиона рублей).
К тому же этот долг ощутимо больше суммарной стоимости таких российских гигантов, как: "Сбербанк", "Газпром" и "Роснефть". Сейчас их оценивают в 6,5 триллиона рублей, 2,9 триллиона рублей и 4,2 триллиона рублей, соответственно.
Интересно, что Фонд предложил России погасить долг не деньгами напрямую. Для этого предлагают использовать российские активы, которые были заморожены после 2014 и 2022 годов.