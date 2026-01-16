Що відомо про борг Російської імперії, який має погасити Росія?
Позов про стягнення заборгованості надійшов до Росії, російського Мінфіну, Центробанку та Фонду національного добробуту, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Meduza.
Важливо! Цей позив подавався через федеральний суд США в окрузі Колумбія.
Російська Федерація, порушуючи доктрину спадкоємності влади, відмовилася і продовжує відмовлятися від виконання певних зобов'язань за державними боргами, взятими в борг її попередником, Російською імперією,
– повідомляється в позовній заяві.
Наразі Nord Capital RSD вважає себе законним власником облігацій Російської імперії на 25 мільйонів доларів, що були випущені у 1916 році. Процентна ставка для них складала – 5,5%, повідомляє The Moscow Times.
Фонд вважає, що ці борги має погасити Кремль на основі історичного підґрунтя. Адже Росія є правонаступником СРСР. Відповідно, вона успадковує і борги.
Зверніть увагу! Остаточний розмір відшкодування ще не визначено. Його мають узгодити в ході судового розгляду.
Чи зможе Росія погасити цей борг?
Для розуміння, сума, яку хоче отримати Nord Capital RSD – це приблизно 17,5 трильйонів рублів за теперішнім курсом. Тобто, це майже 43% від річного російського бюджету (він складає – 40,2 трильйона рублів).
До того ж цей борг відчутно більше сумарної вартості таких російських гігантів, як: "Сбербанк", "Газпром" та "Роснефть". Наразі їх оцінюють у 6,5 трильйонів рублів, 2,9 трильйона рублів та 4,2 трильйона рублів, відповідно.
Цікаво, що Фонд запропонував Росії погасити борг не грошима напряму. Для цього пропонують використати російські активи, які були заморожені після 2014 та 2022 років.