Что известно о долге Российской империи, который должна погасить Россия?

Иск о взыскании задолженности поступил в Россию, российского Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Meduza.

Важно! Этот иск подавался через федеральный суд США в округе Колумбия.

Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от выполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятыми в долг ее предшественником, Российской империей,

– сообщается в исковом заявлении.

Сейчас Nord Capital RSD считает себя законным владельцем облигаций Российской империи на 25 миллионов долларов, которые были выпущены в 1916 году. Процентная ставка для них составляла – 5,5%, сообщает The Moscow Times.

Фонд считает, что эти долги должен погасить Кремль на основе исторического основания. Ведь Россия является правопреемником СССР. Соответственно, она наследует и долги.

Обратите внимание! Окончательный размер возмещения еще не определен. Его должны согласовать в ходе судебного разбирательства.

Сможет ли Россия погасить этот долг?