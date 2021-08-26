Гундлах, которого называют "королем облигаций", уже в течение довольно длительного периода проявляет пессимистическую позицию относительно будущего доллара. Forbes оцениваете капитал бизнесмена в 2,2 миллиарда долларов.

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Что будет с долларом

Основатель и глава инвестиционной компании DoubleLine Capital убежден, что в течение следующих нескольких лет доллар будет терять позиции против других валют. По данным Business Insider , пока индекс доллара колеблется на уровне 92,89. Гундлах добавил, что такая ситуация возникла из-за действующей экономической политики США.

Мы управляем нашей экономикой так, будто мы не заинтересованы в поддержке статуса глобальной резервной валюты,

– отметил инвестор.

Индекс доллара Это соотношение доллара США к корзине из шести ключевых валют мира: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк.

Американский инвестор обеспокоен будущим доллара / Фото Unsplash

Фактор Китая

Китай – это один из главных конкурентов США. Джеффри Гундлах считает, что после пандемии коронавируса статус сильнейшей экономики мира перешел именно к Китайской Народной Республики (КНР), а не к Штатам. Инвестор отметил, что американская экономика в целом восстанавливается благодаря потреблению, большинство которого шло прямо из Китая. Гундлах также заметил, что экономика Китая растет бешеными темпами, и по оценкам некоторых экономистов, имеет потенциал стать крупнейшей в мире до 2028 года.

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Китай не скрывал того факта, что он стремится стать глобальным игроком и хотя бы занять место за столом мировой резервной валюты,

– заявил американский инвестор.