Какая вещь самая дорогая в мире сейчас?

Сейчас самыми дорогими считаются самые технологичные вещи, способные изменить мир, сообщает 24 Канал со ссылкой на How Stuff Works.

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Поэтому неудивительно, что сейчас самой дорогой вещью созданной людьми, по данным из книги рекордов Гиннеса, является Международная космическая станция (МКС). Стоимость этого изобретения – 150 миллиардов долларов.



Как выглядит международная космическая станция / Фото Википедия

Интересно! Всего построение этой станции заняло 12 лет.

С 2000 года на этой станции проводятся научные эксперименты. Также там проживают астронавты, которые являются выходцами из 18 разных стран.



Джош Кассада астронавт NASA вышел в открытый космос, чтобы установить солнечную батарею на сегменте фермы Starboard-4 Международной космической станции / Фото NASA

Заметьте! Стоимость этой станции продолжает ежегодно расти.