В декабре зафиксировано довольно существенное уменьшение доходов от экспорта российской нефти. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства.

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Доходы России от экспорта нефти резко упали

Всего в декабре три топовых экспортера нефти заработали 14,4 миллиарда долларов от реализации своего сырья за границей. Если сравнивать с ноябрем, то этот показатель упал на 9%.

В то же время Международное энергетическое агентство подчеркнуло, что скидки на российскую нефть Urals превысили отметку в 10 долларов, в то время как стоимость сырья на рынке в целом упала. В результате, доходы России от экспорта нефти упали даже несмотря на то, что агрессор увеличил объемы собственного экспорта до 7,8 миллиона баррелей в день.

Эксперты указывают, что это самый большой показатель с марта. Поэтому в последний месяц 2023 российские доходы от продажи черного золота упали до самого низкого уровня за последние 6 месяцев.

Важно! Давно известно, что доходы от экспорта нефти – один из ключевых потоков финансовых поступлений в российский государственный бюджет. Тем более, что официальная Москва наращивает расходы на оборонный сектор для продолжения войны против Украины. О последнем даже отчитывалась британская разведка.

К сожалению, в последние месяцы России удавалось достаточно успешно обходить санкционные ограничения. В частности, благодаря мощному теневому флоту танкеров для перевозки нефти. Основными покупателями стали Китай, Индия, Турция и Латинская Америка. Например, индийский чиновник в Давосе заявил, что покупая российскую нефть, они спасли мир от резкого роста цен на этом рынке.

Однако расследование США по соблюдению западных санкций трейдерами и владельцами судов только усилило давление на российскую нефть. К примеру, в конце декабря стало известно, что буквально миллионы баррелей российской нефти застряли по пути в Индию.