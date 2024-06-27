Кроме того, добавляют, что рост нефтегазовых доходов России свидетельствует о способности Москвы ограничить влияние санкционных ограничений.

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Нефтегазовые доходы России в июне существенно вырастут

Согласно собственным расчетам Reuters, в июне нефтегазовые доходы России вырастут до 814 миллиардов рублей или 9,4 миллиарда долларов. Для сравнения, в мае и июне 2023 года этот показатель составлял 794 миллиарда рублей и 529 миллиардов рублей соответственно.

Также ожидают, что дотации нефтеперерабатывающим заводам из государственного бюджета уменьшат на 60 миллиардов рублей с мая. Это выплаты, благодаря которым НПЗ поощряли продавать свою продукцию на внутреннем рынке, а не экспортировать за границу по более высоким ценам.

В общем России удалось перенаправить свой экспорт нефти из стран Европы в Китай и Индию. Поэтому государство-агрессор обеспечила для себя крайне необходимые финансовые поступления в дефицитный бюджет, ведь Кремль значительные суммы тратит на войну против Украины.

Напомним, что в мае Индия увеличила импорт российской нефти до рекордных 2,1 миллиона баррелей в сутки. Более того, Саудовская Аравия, которая также является мощным игроком на рынке нефти, потеряла свои позиции в Индии.

Что происходит на рынке нефти

Во время торгов в четверг, 27 июня, нефть снова начала падать в цене. В частности, бренд нефти Brent подешевел на 6 центов или 0,1% до 85,19 доллара за баррель. Тогда как американская нефть West Texas Intermediate упала в цене на 10 центов или на 0,1% до 80,80 доллара за баррель.