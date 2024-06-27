Крім того, додають, що зростання нафтогазових доходів Росії свідчить про здатність Москви обмежити вплив санкційних обмежень.

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Нафтогазові доходи Росії у червні істотно зростуть

Згідно з власними розрахунками Reuters, у червні нафтогазові доходи Росії зростуть до 814 мільярдів рублів або 9,4 мільярда доларів. Для порівняння, у травні та червні 2023 року цей показник становив 794 мільярди рублів та 529 мільярдів рублів відповідно.

Також очікують, що дотації нафтопереробним заводам з державного бюджету зменшать на 60 мільярдів рублів з травня. Це виплати, завдяки яким НПЗ заохочували продавати свою продукцію на внутрішньому ринку, а не експортувати за кордон за вищими цінами.

Загалом Росії вдалося перенаправити свій експорт нафти з країн Європи до Китаю та Індії. Відтак держава-агресорка забезпечила для себе вкрай необхідні фінансові надходження до дефіцитного бюджету, адже Кремль значні суми витрачає на війну проти України.

Нагадаємо, що у травні Індія збільшила імпорт російської нафти до рекордних 2,1 мільйона барелів на добу. Ба більше, Саудівська Аравія, яка також є потужним гравцем на ринку нафти, втратила свої позиції в Індії.

Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 27 червня, нафта знову почала падати в ціні. Зокрема, бренд нафти Brent подешевшав на 6 центів або 0,1% до 85,19 долара за барель. Тоді як американська нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 10 центів або на 0,1% до 80,80 долара за барель.