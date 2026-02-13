"Удар" по партнерам россиян: конгрессмены США предложили изменения

Двухпартийная группа конгрессменов внесла в Палату представителей США новый законопроект. Он предусматривает введение санкций против иностранцев, участвующих в сделках по импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Что известно о новом законопроекте?

Как указывают инициаторы законопроекта, таким образом они хотят перекрыть основной источник денежных поступлений для России, чтобы она не продолжала войну против Украины, сообщает СВРУ.

Санкции предусмотрены и за "содействие финансовым транзакциям" для упомянутых сделок. Ограничения также применят в отношении генеральных директоров и членов советов директоров компаний, участвующих в поставках российской нефти,

– указывает украинская разведка.

Важно! Законопроект получил название DROP – Diminishing Revenue from Oil Purchases Act.

Как известно сейчас, этот законопроект получил двухпартийную поддержку, сообщает Интерфакс. Среди конгрессменов, присоединившихся к этой инициативе:

конгрессмен-республиканец из Нью-Йорка Майк Лоулер;

конгрессмен-демократ из Массачусетса Билл Китинг;

конгрессмен-демократ из Иллинойса Майк Квигли;

конгрессмен-демократ из Нью-Джерси Джош Готтхаймер;

конгрессмен-демократ из Огайо Марси Каптур.

Фактически, призванием DROP является высушивание одного из основных источников доходов Кремля. Благодаря этой инициативе:

президент США получит дополнительные инструменты для давления на Путина;

а также законопроект будет побуждать присоединиться к этой идее союзников и партнеров США.

Путин ясно дал понять, что не намерен искать мир, пока стоимость его кровопролития не станет слишком высокой,

– сообщается в пресс-релизе на официальном сайте МакКола.

Почему сокращаются доходы России от нефти?