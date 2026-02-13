"Удар" по партнерах росіян: конгресмени США запропонували зміни

Двопартійна група конгресменів внесла до Палати представників США новий законопроєкт. Він передбачає введення санкцій проти іноземців, які беруть участь в угодах щодо імпорту нафти та нафтопродуктів із Росії.

Що відомо про новий законопроєкт?

Як вказують ініціатори законопроєкту, таким чином вони хочуть перекрити основне джерело грошових надходжень для Росії, аби вона не продовжувала війну проти України, повідомляє СЗРУ.

Санкції передбачені і за "сприяння фінансовим транзакціям" для згаданих угод. Обмеження також застосують щодо генеральних директорів та членів рад директорів компаній, які беруть участь у постачанні російської нафти,

– вказує українська розвідка.

Важливо! Законопроєкт отримав назву DROP – Diminishing Revenue from Oil Purchases Act.

Як відомо зараз, цей законопроєкт отримав двопартійну підтримку, повідомляє Інтерфакс. Серед конгресменів, що долучилися до цієї ініціативи:

конгресмен-республіканець з Нью-Йорка Майк Лоулер;

конгресмен-демократ з Массачусетсу Біл Кітінг;

конгресмен-демократ з Іллінойсу Майк Квіглі;

конгресмен-демократ із Нью-Джерсі Джош Готтгаймер;

конгресменка-демократка з Огайо Марсі Каптур.

Фактично, покликанням DROP є висушення одного з основних джерел доходів Кремля. Завдяки цій ініціативі:

президент США отримає додаткові інструменти для тиску на Путіна;

а також законопроєкт спонукатиме долучитися до цієї ідеї союзників та партнерів США.

Путін ясно дав зрозуміти, що не має наміру шукати мир, поки вартість його кровопролиття не стане надто високою,

– повідомляється в пресрелізі на офіційному сайті МакКола.

