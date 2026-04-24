Как на самом деле облагаются налогом доходы от депозитов

Депозит это хороший вариант для тех, кто стремится сохранить отложения. Также, таким образом, можно пассивно зарабатывать. Как именно происходит налогообложение этого дохода, читайте далее.

Как облагаются налогом доходы от депозитов?

Налоги списываются с начисленных процентов по депозитам, сообщает "Гаразд".

Нужно знать! Проценты по депозитам устанавливает каждое финансовое учреждение отдельно. Чтобы точно знать, как может меняться доходность в течение всего срока вложения, нужно внимательно ознакомиться с договором, сообщает ресурс НБУ. Например, ставка может быть плавающей и ощутимо измениться уже во время действия депозита.

О каких налогах идет речь:

18% – налог на ходы физических лиц – НДФЛ;

5% – военный сбор.

То есть, сейчас общая сумма налогов, которая взимается с депозитов – 23%.

Важно! Налог начисляется только на доход, полученный благодаря процентам, а не всю сумму вклада.

Проведем пример расчетов, где рассмотрим такую ситуацию:

сумма вклада – 30 000 гривен;

вклад на 15% годовых на 1 год.

То есть, начисленный доход будет составлять – 15% от 30 000 – 4 500 гривен. Облагается налогом именно это значение. Получается:

4 500*23% – 1035 гривен сумма налога;

получается, что "чистыми" доход – 3 465 гривен.

Соответственно, после закрытия вклада вы получите не 34 500 а – 33 465 гривен.

Вкладчикам не нужно самостоятельно информировать фискальную службу о доходах по депозитам, ведь этим занимаются банки и другие финансовые учреждения. Как налоговые агенты они обязаны отчитываться перед налоговой службой и предоставлять информацию о списании налогов с депозитов без указания персональных данных клиентов,

– говорится в сообщении.

