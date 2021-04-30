Серед знаменитостей, які знову твітили про Dogecoin засновник Tesla Ілон Маск, мільярдер і власник Національної баскетбольної асоціації Dallas Mavericks Марк Курбан та генеральний директор компанії з фінансових послуг Robinhood Владимир Тенєв.

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Мільярдери твітять про Dogecoin

У середу Ілон Маск написав у соціальній мережі наступне: "The Dogefather SNL 8 травня". Це відсилання до його частих твітів про цифрову валюту, які, за його словами, є просто жартами.

Мільярдер Марк Курбан теж зробив декілька заяв про Dogecoin. Зокрема, він повідомив, що його баскетбольний клуб має намір провести 6000 транзакцій з цією криптовалютою до кінця квітня. Пізніше у твіттер він додав, що Doge – це єдина криптовалюта, яку люди фактично використовують для транзакцій. Курбан прогнозує, що все більше і більше підприємств почнуть використовувати цю криптовалюту.

На тлі зростання попиту на Dogecoin прихильники токена звернулися до платформи Robinhood з проханням додати функцію, яка дозволила б їм виводити свої активи в криптовалютах. Цю ситуацію прокоментував генеральний директор Robinhood Влад Тенєв.

Ми працюємо над поповненням та зняттям коштів. Не тільки для DOGE, але й для всіх монет Robinhood Crypto,

– написав він.

Нові вершини

Згідно з даними Coin Metrics, з 28 на 29 квітня ціна Dogecoin зросла відразу на 20% до 32 центів. Нагадаємо, що на початку квітня вартість цифрової валюти, яка була створена як жарт, досягнула історичного максимуму – вище 45 центів. Платформа CoinMarketCap інформує, що ринкова капіталізація криптовалюти станом на сьогодні становить понад 40 мільйонів доларів.

Dogecoin зміцнює свої позиції / Інфографіка CBNC

Проте, таке стрімке зростання вартості цифрової валюти викликає певне занепокоєння. Зокрема, деякі інвестори вважають, що це лише спекулятивна бульбашка.

Цифрова валюта – це "класичний приклад теорії великого дурня". Люди купують криптовалюту не тому, що вона має цінність, а тому що сподіваються, що після підняття ціни зможуть продати активи та швидко заробити,

– сказав аналітик додатку Freetrade Девід Кімберлі.