Мощная страна в Азии обнаружила одно из крупнейших месторождений золота в современной истории

В Китае обнаружили новое месторождение золота. Запасы драгоценного металла оценили в миллиарды евро.

В Китае обнаружили новое месторождение золота

Археологи нашли в Китае одно из крупнейших месторождений золота в новейшей истории. Однако это не единственная характеристика, которая привлекла внимание экспертов, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Galaxy.

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В новом месторождении золота в Китае обнаружили более 1000 тонн драгоценного металла. Запасы золота оценивают в 600 миллиардов юаней или примерно 78 миллиардов евро. В то же время специалистов удивляет еще и чистота жилы в месторождении.

К теме! Месторождение золота расположено в провинции Хунань, что в центральной части Китая. Обнаружить новое месторождение удалось благодаря современным технологиям.

Добавляют, что месторождение золота содержит более 40 отдельных золотых жил, которые простираются сквозь коренную породу на глубине до 3 километров. В рамках первоначальной разведки в месторождении на отметке 2 километров обнаружили примерно 300 тонн запасов. Напомним, что в апреле Китай купил рекордные объемы золота за 11 месяцев

Интересно! Французский фермер Мишель Дюпон нашел на своей территории примерно 150 тонн золота. Запасы драгоценного металла оценили в 4 миллиарда евро. Однако мужчина не могу забрать это золото себе, поскольку оно принадлежит государству по законам Франции.

В то же время добавляют, что дальнейшая разработка месторождения помогла выявить более глубокие и перспективные слои с залежами драгоценного металла. Кроме того, руда, которую добыли в процессе, содержит до 138 граммов золота на тонну. Это достаточно редкое явление, что свидетельствует о чрезвычайном качестве минерализации.