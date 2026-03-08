Еще одна страна сокращает добычу нефти из-за войны на Ближнем Востоке
- Кувейтская нефтяная корпорация сократила добычу нефти из-за блокады Ормузского пролива и военной эскалации.
- Однако Кувейт якобы готов восстановить добычу до предыдущих уровней, если это позволят ситуация в регионе.
Военная эскалация на Ближнем Востоке до сих пор блокирует Ормузский пролив, через который проходит более 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа. И теперь местным гигантам просто не хватает места, чтобы хранить сырье.
Где сократили добычу нефти?
Детали сообщили в Reuters. Кувейтская нефтяная корпорация уже сообщила о форс-мажоре, сократив добычу сырой нефти и пропускную способность своих перерабатывающих заводов.
Национальная нефтяная компания не сообщила об объемах сокращения. Сейчас речь идет лишь о "мерах предосторожности", которые пересмотрят в зависимости от развития ситуации.
Кувейт якобы готов восстановить предыдущие показатели, если это позволят условия. К слову, еще в феврале в стране добывали около 2,6 миллиона баррелей нефти в сутки.
Среди причин форс-мажора назвали:
- откровенные угрозы Ирана относительно безопасного прохождения судов через Ормузский пролив;
- продолжение иранских атак на Кувейт;
- "почти полное отсутствие" в Персидском заливе судов, способных перевозить сырую нефть и нефтепродукты.
Справка: Кувейтская нефтяная корпорация является основным экспортером нефти в Азию, а также авиационного топлива в северо-западную Европу.
Напомним, ранее в Bloomberg уже предупреждали – полная блокада Ормузского пролива грозит остановкой нефтедобычи уже через 25 дней. Крупнейшие производители в регионе, а именно Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Ирак и Иран, имеют ограниченную емкость наземных хранилищ, а пропускная способность трубопроводов недостаточна.
Что известно о ситуации с нефтью?
Напомним, ранее о возможной остановке экспорта нефти говорил и министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, отметив конфликт с Ираном и потенциальный рост цен на нефть до 150 долларов за баррель.
Однако первым начал сокращать производство Ирак, официально объявив о сворачивании работы на трех своих крупнейших нефтяных месторождениях. По оценкам трейдеров, это приведет к колоссальным убыткам.
Интересно, что крупнейшие нефтяные хранилища имеет Саудовская Аравия. По прогнозам аналитиков, страна имеет не более двух недель до момента, когда ей также придется останавливать скважины.