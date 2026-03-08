Еще одна страна сокращает добычу нефти из-за войны на Ближнем Востоке

Военная эскалация на Ближнем Востоке до сих пор блокирует Ормузский пролив, через который проходит более 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа. И теперь местным гигантам просто не хватает места, чтобы хранить сырье.

Где сократили добычу нефти?

Детали сообщили в Reuters. Кувейтская нефтяная корпорация уже сообщила о форс-мажоре, сократив добычу сырой нефти и пропускную способность своих перерабатывающих заводов.

Национальная нефтяная компания не сообщила об объемах сокращения. Сейчас речь идет лишь о "мерах предосторожности", которые пересмотрят в зависимости от развития ситуации.

Кувейт якобы готов восстановить предыдущие показатели, если это позволят условия. К слову, еще в феврале в стране добывали около 2,6 миллиона баррелей нефти в сутки.

Среди причин форс-мажора назвали:

откровенные угрозы Ирана относительно безопасного прохождения судов через Ормузский пролив;

продолжение иранских атак на Кувейт;

"почти полное отсутствие" в Персидском заливе судов, способных перевозить сырую нефть и нефтепродукты.

Справка: Кувейтская нефтяная корпорация является основным экспортером нефти в Азию, а также авиационного топлива в северо-западную Европу.

Напомним, ранее в Bloomberg уже предупреждали – полная блокада Ормузского пролива грозит остановкой нефтедобычи уже через 25 дней. Крупнейшие производители в регионе, а именно Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Ирак и Иран, имеют ограниченную емкость наземных хранилищ, а пропускная способность трубопроводов недостаточна.

Что известно о ситуации с нефтью?