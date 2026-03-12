Как сократился экспорт и добыча?

Из-за перебоев потоки сырой нефти и нефтепродуктов через пролив, которые до начала боевых действий составляли около 20 миллионов баррелей в сутки, сейчас сократились почти до минимума, отмечает в своем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

По данным МЭА, из-за войны страны Персидского залива вынуждены были сократить добычу нефти минимум на 10 миллионов баррелей в сутки, поскольку не могут обойти Ормузский пролив. Как следствие, их хранилища переполнены нефтью, поэтому добывать новую нет возможности.

Основные потери несут:

Ирак;

Кувейт;

Катар;

Саудовская Аравия;

и ОАЭ.

В МЭА уже подсчитали: только за март мировые поставки нефти сократятся на 8 миллионов баррелей. Это самый большой дефицит за всю историю наблюдений.

Потери для нефтяного рынка компенсируют другие государства, но лишь частично. Среди них:

Россия;

Казахстан;

и страны вне ОПЕК+.

Если судоходство через Ормузский пролив в ближайшее время не восстановится, потери экспорта нефти могут вырасти еще больше.

Заметьте! Из-за перебоев с поставками нефти с начала боевых действий цены на эталонную нефть выросли примерно на 20 долларов за баррель, а на некоторые нефтепродукты – еще больше. Это прежде всего бьет по потребителям.

Как МЭА реагирует на критическую ситуацию?

Чтобы смягчить последствия кризиса, 11 марта страны-члены Международного энергетического агентства единодушно согласились выпустить на рынок беспрецедентные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, пишет The Wall Street Journal.

Следует добавить, что в январе мировые запасы нефти оценивали примерно в 8,21 миллиарда баррелей. Они находятся:

в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – около половины запасов:

в Китае – примерно 15% резервов;

на танкерах в море – еще около 25% нефти;

а все остальные – в государствах вне ОЭСР.

Поэтому пока пока мировые запасы нефти позволяют компенсировать краткосрочные перебои.

Однако аналитики уверены, что использование стратегических резервов – это лишь временное решение.

Реальное влияние войны на нефтяные и газовые рынки будет зависеть не только от масштабов боевых действий и повреждения энергетической инфраструктуры, а прежде всего от того, как долго будут продолжаться перебои с судоходством через Ормузский пролив,

– отмечают в МЭА.

Стоит знать! По прогнозам агентства, из-за войны в Иране в 2026 году мировые поставки нефти вырастет лишь на 1,1 миллиона баррелей в сутки, и только усилиями стран, которые не входят в ОПЕК+.

Кто получает выгоду от войны в Иране?