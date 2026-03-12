Как сократился экспорт и добыча?
Из-за перебоев потоки сырой нефти и нефтепродуктов через пролив, которые до начала боевых действий составляли около 20 миллионов баррелей в сутки, сейчас сократились почти до минимума, отмечает в своем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).
По данным МЭА, из-за войны страны Персидского залива вынуждены были сократить добычу нефти минимум на 10 миллионов баррелей в сутки, поскольку не могут обойти Ормузский пролив. Как следствие, их хранилища переполнены нефтью, поэтому добывать новую нет возможности.
Основные потери несут:
- Ирак;
- Кувейт;
- Катар;
- Саудовская Аравия;
- и ОАЭ.
В МЭА уже подсчитали: только за март мировые поставки нефти сократятся на 8 миллионов баррелей. Это самый большой дефицит за всю историю наблюдений.
Потери для нефтяного рынка компенсируют другие государства, но лишь частично. Среди них:
- Россия;
- Казахстан;
- и страны вне ОПЕК+.
Если судоходство через Ормузский пролив в ближайшее время не восстановится, потери экспорта нефти могут вырасти еще больше.
Заметьте! Из-за перебоев с поставками нефти с начала боевых действий цены на эталонную нефть выросли примерно на 20 долларов за баррель, а на некоторые нефтепродукты – еще больше. Это прежде всего бьет по потребителям.
Как МЭА реагирует на критическую ситуацию?
Чтобы смягчить последствия кризиса, 11 марта страны-члены Международного энергетического агентства единодушно согласились выпустить на рынок беспрецедентные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, пишет The Wall Street Journal.
Следует добавить, что в январе мировые запасы нефти оценивали примерно в 8,21 миллиарда баррелей. Они находятся:
- в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – около половины запасов:
- в Китае – примерно 15% резервов;
- на танкерах в море – еще около 25% нефти;
- а все остальные – в государствах вне ОЭСР.
Поэтому пока пока мировые запасы нефти позволяют компенсировать краткосрочные перебои.
Однако аналитики уверены, что использование стратегических резервов – это лишь временное решение.
Реальное влияние войны на нефтяные и газовые рынки будет зависеть не только от масштабов боевых действий и повреждения энергетической инфраструктуры, а прежде всего от того, как долго будут продолжаться перебои с судоходством через Ормузский пролив,
– отмечают в МЭА.
Стоит знать! По прогнозам агентства, из-за войны в Иране в 2026 году мировые поставки нефти вырастет лишь на 1,1 миллиона баррелей в сутки, и только усилиями стран, которые не входят в ОПЕК+.
Кто получает выгоду от войны в Иране?
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Иране может оказаться выгодной для США. По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствует росту мировых цен на нефть, а это приносит значительные прибыли американским энергетическим компаниям и производителям сырья.
В то же время напряжение в регионе может изменить баланс на глобальном нефтяном рынке. Из-за сокращения добычи в части стран Ближнего Востока спрос может вырасти, в том числе и на нефть из России, которая способна частично компенсировать дефицит на рынке.
В Тегеране уже заявили, что цены на нефть могут продолжить стремительно повышаться, если США и Израиль не прекратят военные удары. По оценкам, в случае дальнейшей эскалации стоимость барреля может подняться даже до 200 долларов.