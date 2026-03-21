С кого США дополнительно сняли санкции?

В пятницу, 20 марта, администрация Дональда Трампа отменила санкции на покупку иранской нефти в море на 30 дней – до 19 апреля. Детали сообщили в Reuters.

Решение расценивают как "опасения Белого дома", ведь рост цен на нефть может навредить американским предприятиям и потребителям перед промежуточными выборами в ноябре, где республиканцы надеются сохранить контроль над Конгрессом.

Министр финансов Скотт Бессент уже заявил, что временная отмена санкций позволит вывести на мировые рынки около 140 миллионов баррелей нефти и поможет уменьшить давление на энергоснабжение.

По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы удержать цены на низком уровне, продолжая операцию "Эпическая ярость",

– сказал Бессент.

Кто сможет покупать иранскую нефть?

Импорт иранской нефти в США разрешили только в исключительных случаях, если это нужно для завершения продажи или поставки. Однако американцы не завозили такое сырье еще с 1979 года, поэтому пока неизвестно, будет ли это решение иметь практические последствия.

В свою очередь Куба, КНДР и временно оккупированный Крым входят в перечень регионов, на которые не распространяется действие лицензии.

На самом деле отмена санкций существенно поможет Азии, которая является крупнейшим покупателем нефти с Ближнего Востока. Поставка может поступить уже в течение 3 – 4 дней, поэтому сырье появится на рынке после переработки в течение ближайших 1,5 месяца.

К слову, основными потребителями подсанкционной иранской нефти были китайские НПЗ, которые пользовались значительными скидками, пока другие воздерживались от сотрудничества.

Интересно! Индия, Южная Корея, Япония, Италия, Греция, Тайвань и Турция также были основными покупателями иранской нефти до того, как в 2018 году США возобновили свои санкции.

Какие меры ранее приняли США?