С кого США дополнительно сняли санкции?
В пятницу, 20 марта, администрация Дональда Трампа отменила санкции на покупку иранской нефти в море на 30 дней – до 19 апреля. Детали сообщили в Reuters.
Решение расценивают как "опасения Белого дома", ведь рост цен на нефть может навредить американским предприятиям и потребителям перед промежуточными выборами в ноябре, где республиканцы надеются сохранить контроль над Конгрессом.
Министр финансов Скотт Бессент уже заявил, что временная отмена санкций позволит вывести на мировые рынки около 140 миллионов баррелей нефти и поможет уменьшить давление на энергоснабжение.
По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы удержать цены на низком уровне, продолжая операцию "Эпическая ярость",
– сказал Бессент.
Кто сможет покупать иранскую нефть?
Импорт иранской нефти в США разрешили только в исключительных случаях, если это нужно для завершения продажи или поставки. Однако американцы не завозили такое сырье еще с 1979 года, поэтому пока неизвестно, будет ли это решение иметь практические последствия.
В свою очередь Куба, КНДР и временно оккупированный Крым входят в перечень регионов, на которые не распространяется действие лицензии.
На самом деле отмена санкций существенно поможет Азии, которая является крупнейшим покупателем нефти с Ближнего Востока. Поставка может поступить уже в течение 3 – 4 дней, поэтому сырье появится на рынке после переработки в течение ближайших 1,5 месяца.
К слову, основными потребителями подсанкционной иранской нефти были китайские НПЗ, которые пользовались значительными скидками, пока другие воздерживались от сотрудничества.
Интересно! Индия, Южная Корея, Япония, Италия, Греция, Тайвань и Турция также были основными покупателями иранской нефти до того, как в 2018 году США возобновили свои санкции.
Какие меры ранее приняли США?
Администрация Трампа пытается сдержать цены на энергоносители, которые взлетели до более 100 долларов за баррель и достигли самого высокого уровня с 2022 года. Поэтому американцы временно отменяют санкции в отношении нефти стран-противников.
США уже разрешили покупать "застрявшую в море" российскую нефть в течение 30 дней, накануне выдав такую лицензию специально для Индии. Поэтому эталонная марка страны-агрессора Urals подорожала, и только за первую половину марта Кремль заработал примерно 7,7 миллиарда евро.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар предположил, что замысел Трампа более далеко идущий, чем просто "перекрыть нефтяной кран" Ирана. Вероятно, президент хочет "сыграть вдвоём" – США и Россия как крупные нефтедобывающие страны, против третьего и крупнейшего игрока – Саудовской Аравии. Правда, публично об этом не будут говорить.