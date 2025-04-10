Мировые цены на нефть на сегодня

Во время торгов в четверг, 10 апреля, нефть снова вернулась к обесцениванию. Рынок нефти реагирует на решение Трампа по тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о том, что президент США объявил об увеличении пошлин на товары из Китая. Это свидетельствует об эскалации торговой войны с Китаем. Напомним, что это не впервые США вводят дополнительные тарифы на импорт из Китая за последние дни. С другой стороны Трамп поставил на паузу на 90 дней тарифы для других стран мира.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 77 центов или на 1,18%. Сорт нефти торгуется на уровне 64,71 доллара за один баррель. Нефть West Texas Intermediate просела в цене на 65 центов или на 1,04%. Стоимость американской нефти составляет 61,70 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: