Саудовская Аравия подняла цены на нефть

Саудовская Аравия, которая является важным участником рынка нефти, пока не реагирует на призывы президента США Дональда Трампа о снижении цен на черное золото. Более того, мощный экспортер повысил цены на собственную нефть. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Саудовская Аравия повысила цены для клиентов из Европы и Азии. Цена основного сорта саудовской нефти – Arab Light – с марта будет стоить на 2,4 доллара за баррель. Речь идет о цене на нефть для Азии. Это самый большой рост цены на нефть с августа 2022 года. Для понимания, тогда эталонная марка нефти Brent торговалась на уровне 100 долларов за баррель.

Зато для европейских компаний цена нефти из Саудовской Аравии с поставкой в марте вырастет на 3,2 доллара за баррель. Кроме того, Саудовская Аравия изменила стоимость сырья и для клиентов из США.,Для них нефть будет стоить на 0,1 – 0 _COPY2 3 доллара за баррель больше.

Обратите внимание! На момент создания этого материала, сорт нефти Arab Light торгуется на уровне 78,86 доллара за баррель, по данным OilPrice. Марка нефти демонстрирует положительную динамику на рынке, зафиксировав незначительный рост. Тогда как нефти Brent и WTI на данный момент стоит 74,93 доллара за баррель и 71,20 доллара за баррель соответственно.