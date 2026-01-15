Какова реальная ситуация с добычей нефти в России?

Добыча нефти в России остается стабильной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Сейчас на ситуацию в нефтяном секторе России влияют:

общее мировое снижение цен на нефть;

удары дронов по российской энергетической структуре.

России удалось сохранить в целом стабильную добычу нефти, которая вместе с природным газом составляет около четверти налоговых поступлений в федеральный бюджет,

– утверждает издание.

Интересно! Как показывает статистика, цены на нефть упали на более чем 18%. Это самое резкое падение с 2020 года. Такая ситуация стала следствием опасений, относительно избыточного предложения на мировом рынке.

В декабре 2025 года добыча нефти в России сократилась. За сутки она упала до значения 9,326 миллиона баррелей, сообщает украинская разведка. Для понимания, это самый низкий уровень за последние 1,5 года. Такому падению способствовала санкционная политика Запада.

Что влияет на российскую нефть сейчас?