Что известно о добыче нефти в России?
Среднесуточная добыча нефти в России снизилась до 9,326 миллиона баррелей, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Такое сокращение стало следствием санкций Запада. Дело в том, что эти ограничения "парализуют" экспорт.
Сейчас уровень добычи нефти такой:
- нынешний уровень на 100 тысяч баррелей меньше ноябрьского;
- и на 250 тысяч баррелей – чем тот, о котором договорено с ОПЕК+;
Важно! Квота ОПЕК+ для России, установлена на уровне 9,574 миллиона баррелей в сутки.
Сбыт российской нефти затруднен. Сейчас значительная часть сырья остается без конечных покупателей.
С конца ноября 2025 года, объем нереализованной российской нефти увеличился на 30 миллионов баррелей. В целом он вырос до 185 миллионов баррелей, сообщает Bloomberg.
Совокупность этих факторов указывает на системный характер кризиса российского нефтяного сектора. Даже в случае стабилизации цен Россия вряд ли сможет быстро вернуться к квотам ОПЕК+,
– отмечает разведка.
Нужно понимать, что на уровень добычи влияют и общие мировые тенденции. В частности, падение цен на нефть.
Что происходит в экономике России из-за кризиса в нефтяном секторе?
Для экономики России отсутствие достаточного уровня дохода от нефтяного сектора, это плохой знак. Ведь российскому правительству придется искать новые источники для пополнения бюджета. В частности, через увеличение налогов, сокращение инвестиций и другие инструменты, которые в конечном итоге приведут к негативному финалу.
Санкции будут только углублять кризис в России. Речь идет, в частности, об ограничениях, которые ввели США еще осенью. Напомним, это были санкции против российских нефтяных гигантов: "Лукойла" и "Роснефти". После этого многие страны начали отказываться от нефти с России.