Что известно о продаже венесуэльской нефти в Индию и Китай?

Переговоры начались лишь через несколько дней после того, как компании получили "зеленый свет" от американского правительства на реализацию венесуэльской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас эти переговоры находятся на ранней стадии. То есть, никаких реальных предложений еще не сделано и не согласовано.

Индикативные уровни цен на рекламируемые объемы венесуэльской нефти, которые поступают в Азию в марте, были установлены на уровне примерно 8 долларов за баррель скидки к эталонной марки Brent,

– указывает издание.

Интересно! Vitol и Trafigura отказались давать комментарии по этому поводу.

Вероятно, из-за этих переговоров трейдеры пока оценивают заинтересованность покупателей из Индии и Китая. Пока прогнозов, относительно вероятных решений нет, сообщает Reuters.

Стоит отметить и важность рынка Азии для венесуэльской нефти. Речь идет именно о марке Merey. Особенно актуальным этот рынок стал из-за ограничений со стороны США.

Сейчас роль покупателей из Индии и Китая такова:

именно Китай "забрал" львиную долю экспорта нефти Merey (преимущественно ее реализовывают с большой скидкой);

а индийская компания Reliance Industries ранее принимала такие грузы, однако приостановила закупки в 2025 году (на это повлияли пошлины США).

Почему США реализуют нефть из Венесуэлы?