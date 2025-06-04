Мировые цены на нефть сегодня

В среду, 4 июня, эталонные бренды нефти демонстрируют отрицательную динамику на рынке. На рынок нефти влияют опасения относительно планов ОПЕК+ и экономических перспектив, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним, что ОПЕК+ планирует в июле добывать больше нефти, что приведет к увеличению предложения на рынке. Кроме того, есть опасения относительно тарифов, которые ставят под угрозу перспективы мировой экономики.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упали на 23 цента или на 0,4%. Марка нефти торгуется на уровне 65,40 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate потеряла в цене 26 центов или 0,4%. Американская нефть сейчас стоит 63,16 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: