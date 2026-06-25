Еще один член ОПЕК рассматривает выход из картеля – какое требование он выдвинул

Война на Ближнем Востоке больно ударила по Ираку, ведь из-за проблем в Ормузском проливе он лишился возможности полноценно экспортировать значительную часть нефти. В результате страна оказалась под давлением финансовых проблем и всё активнее настаивает на увеличении своей квоты в ОПЕК.

Какой радикальный вариант обдумывает Ирак

В случае отказа Багдад готов рассмотреть различные сценарии, в том числе и выход из картеля. Подробности в четверг, 25 июня, сообщили в Reuters со ссылкой на источники, знакомые с политикой страны.

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В частности, высокопоставленный чиновник профильного министерства рассказал журналистам, что ОПЕК следует серьезно отнестись к требованию Ирака. Однако пока страна не спешит покидать организацию и все же планирует добиться увеличения своей квоты.

Саудовская Аравия и другие союзники должны подойти к этому вопросу с максимальной ответственностью. В противном случае Ирак будет вынужден рассмотреть все возможные варианты,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, новый премьер-министр Ирака Али аз-Заиди вступил в должность лишь в мае, определив в числе ключевых приоритетов восстановление экономики, привлечение иностранных инвестиций и борьбу с коррупцией. На этом фоне власти стремятся как можно скорее вернуться к полноценному экспорту нефти.

По словам представителя правительства, страна работает над возобновлением поставок на внешние рынки и планирует в ближайшие годы увеличить добычу до 7 миллионов баррелей в сутки.

После перемирия между США и Ираном "черное золото" продолжает дешеветь. Его цена уже даже опустилась до довоенных уровней, достигнув отметки ниже 73 долларов за баррель.

Почему это станет шоком для картеля

Отметим, что радикальное решение Ирака может стать очередным ударом для ОПЕК. Более того, с 1 мая из организации вышли Объединенные Арабские Эмираты, которые годами спорили из-за квот на добычу с ее лидером – Саудовской Аравией.

К слову, Ирак является одним из пяти членов-основателей нефтяного картеля, созданного в 1960 году именно в Багдаде. В настоящее время в его состав также входят Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия и Нигерия.