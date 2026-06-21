Какие суда проходят через Ормузский пролив

Об этом свидетельствуют данные мониторинга судов, проанализированные изданием Bloomberg.

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Все три судна в воскресенье снова были зафиксированы в Оманском заливе и Аравийском море после того, как в конце пятницы они пытались пройти через Ормузский пролив.

Речь идет о крупных супертанкерах:

Desh Vibhor;

Desh Vaibhav;

и Sanmar Herald.

В общей сложности все три судна перевозят почти 6 миллионов баррелей нефти из Ирака и Кувейта.

По данным издания, в субботу вечером к Ормузу продолжали приближаться и другие танкеры.

Так, три крупных судна с сырой нефтью вошли в пролив со стороны Омана, после чего их сигналы исчезли. Известно, что одно из них перевозит 2 миллиона баррелей саудовской нефти в Японию, другое — 2 миллиона баррелей катарской нефти.

В то же время в обратном направлении к Персидскому заливу начали направляться пустые танкеры.

Часть производителей из стран Персидского залива использует так называемые "темные" переходы через Ормузский пролив, отключая транспондеры, чтобы не привлекать внимания к маршрутам поставок,

– поясняют аналитики.

Помимо нефтяных танкеров, у Ормуза замечены танкеры, перевозящие сжиженный природный газ.

Что Иран говорит об Ормузском проливе

Оживление движения танкеров происходит вопреки заявлению Ирана, который накануне объявил о закрытии Ормузского пролива.

Иран обвинил США в нарушении меморандума о прекращении огня, поскольку Израиль продолжил атаки на юге Ливана. В связи с этим Ормуз для прохождения танкеров якобы перекрыли.

В воскресенье, 21 июня, иранское информационное агентство Fars сообщило, что власти оставляют пролив закрытым. По его данным, Корпус стражей исламской революции (КСИР) не выдает разрешений на проход судов.

В то же время Центральное командование США опровергло эти утверждения. Американские военные заявили, что только за сутки через пролив прошли 55 торговых судов, которые доставят на мировые рынки почти 17 миллионов баррелей нефти.

Напомним, что Ормузский пролив — это узкий морской коридор между Ираном и Оманом, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном.

Через пролив проходит примерно 20% мирового потребления нефти. Это главный маршрут экспорта "черного золота" из Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, ОАЭ и Кувейта.