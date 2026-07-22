В Черном море установили новую газовую платформу: какая страна ЕС начнет добычу

В Чёрном море установили новую платформу для добычи газа в рамках проекта Neptun Deep. Она расположена на глубине около 120 метров, весит 16,5 тысячи тонн и имеет высоту более 225 метров. Объект будет обеспечивать первичную подготовку сырья и его последующую подачу в газотранспортную инфраструктуру.

Что известно о запуске Neptun Deep

О завершении монтажа накануне сообщили компании OMV Petrom и ROMGAZ. Начало добычи запланировано на 2027 год, поскольку подключение подводных трубопроводов до сих пор продолжается, а после этого их ждут тщательные испытания.

Проект считается стратегическим для Румынии, ведь он должен укрепить энергетическую безопасность страны и сократить ее зависимость от импорта.

На данный момент известно, что инфраструктура Neptun Deep будет состоять из 10 скважин на месторождениях Pelican South и Domino, трех подводных добывающих систем, сети трубопроводов, морской платформы, газопровода до Тузлы и измерительной станции.

Проект стал историческим прорывом в отрасли, поскольку морское строительство предполагает привлечение международного флота судов беспрецедентного для Румынии и ЕС масштаба,

– подчеркнул заместитель генерального директора S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Аристотель Джуде.

В частности, для установки платформы было задействовано третье по величине в мире полупогружное крановое судно, предназначенное для работы со сверхтяжелыми морскими конструкциями.

В свою очередь, исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан назвал добычу сырья в Черном море стратегической для страны. По его словам, это позволит восстановить промышленность, обеспечить аграрный сектор удобрениями отечественного производства, а также гарантировать домохозяйствам стабильные цены на газ в ближайшие годы.

К слову, стремление снизить зависимость от импорта энергоносителей на фоне нестабильности мирового рынка все чаще побуждает страны инвестировать в собственную добычу и переработку топлива.