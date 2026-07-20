Как развивается нефтяной сектор страны

Соответствующее заявление сделали в госрегуляторе, сообщает Bloomberg в понедельник, 20 июля. Чиновники даже озвучили конкретную цифру.

Национальная цель заключается в том, чтобы к 2030 году достичь уровня в 3 миллиона баррелей – я верю, что мы сможем это сделать,

– сказала глава комиссии по регулированию добычи.

Для этого в Нигерии ускоряют процедуры выдачи разрешений и процессы продажи активов, а также вводят ряд налоговых льгот и других стимулов для инвесторов. Дополнительный импульс этим планам придали и последние новости от компаний:

американская корпорация Exxon объявила, что начнет добычу на месторождении мощностью 40 тысяч баррелей в сутки;

а местная компания Renaissance Africa Energy сообщила об открытии нового нефтяного месторождения.



Добыча нефти в Нигерии / Скриншот с сайта Bloomberg

Добыча нефти в Нигерии уже демонстрирует стабильный рост: в июне среднесуточный показатель достиг 1,56 миллиона баррелей, что стало лучшим результатом для страны с апреля 2020 года.

В то же время все большую роль в отрасли играют местные компании, на долю которых в настоящее время приходится около 60% добычи. Они активно возобновляют работу старых скважин, пользуясь подорожанием сырья на фоне конфликта между США и Ираном.

Однако аналитики предупреждают, что этого недостаточно для достижения амбициозной цели. Нигерии необходимо активнее запускать новые проекты и наращивать объемы бурения.

Напомним, на фоне эскалации на Ближнем Востоке 20 июля фьючерсы на эталонную нефть Brent продолжили дорожать, превысив отметку в 90 долларов за баррель. В то же время судоходство в Ормузском проливе вернулось к самому низкому уровню со времен активных боевых действий в регионе весной.