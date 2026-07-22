Що відомо про запуск Neptun Deep

Про завершення монтажу напередодні повідомили компанії OMV Petrom і ROMGAZ. Початок видобутку заплановано на 2027 рік, оскільки під'єднання підводних трубопроводів досі триває, а опісля на них чекають ретельні випробування.

Проєкт вважають стратегічним для Румунії, адже він має посилити енергетичну безпеку країни та скоротити її залежність від імпорту.

Наразі відомо, що інфраструктура Neptun Deep складатиметься з 10 свердловин на родовищах Pelican South і Domino, трьох підводних видобувних систем, мережі трубопроводів, морської платформи, газопроводу до Тузли та вимірювальної станції.

Проєкт став історичним проривом у галузі, оскільки морське будівництво передбачає залучення міжнародного флоту суден безпрецедентного для Румунії та ЄС масштабу,

– наголосив заступник гендиректора S.N.G.N. ROMGAZ S.A Арістотель Джуде.

Зокрема, для встановлення платформи використали третє за величиною у світі напівзанурювальне кранове судно, призначене для роботи з надважкими морськими конструкціями.

Натомість виконувач обов'язків румунського прем'єр-міністра Іліє Боложан назвав видобуток сировини в Чорному морі стратегічним для країни. За його словами, це дозволить відновити промисловість, забезпечити аграрний сектор добривами вітчизняного виробництва, а також гарантувати домогосподарствам стабільні ціни на газ у найближчі роки.

До слова, прагнення зменшити залежність від імпорту енергоносіїв на тлі нестабільності світового ринку дедалі частіше спонукає країни інвестувати у власний видобуток і перероблення палива.