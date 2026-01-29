1,5 миллиона гривен для ветеранов: на что можно получить деньги

Поддержка защитников, вернувшихся домой, и помощь в их реализации - залог развития государства. Поэтому Украинский ветеранский фонд запускает отбор проектов на грантовую поддержку для воплощения идей ветеранов-предпринимателей.

Какую и сколько помощи можно получить?

О том, с какой целью запускают грантовую программу и кому можно податься, говорится в сообщении Украинского ветеранского фонда.

С 27 января начался прием заявок на грантовую программу "ВАРТО: 4 года поддержки". Речь идет о финансовом ресурсе для развития и масштабирования дела для тех, кто вернулся с фронта.

Отмечается, что сумма помощи будет зависеть от проекта и его масштабов. Так, можно получить минимальную сумму на свою идею – 500 тысяч гривен. А максимальная будет втрое больше – 1,5 миллиона гривен.

Кто может податься на грант?

Чтобы подать заявку на грантовую программу нужно быть ФЛП или заниматься независимой профессиональной деятельностью. То есть это ветераны, которые официально зарегистрированы и ведут собственную деятельность.

Также можно податься, как юридические лица (ООО, ЧП), но при определенных условиях. Компания должна быть зарегистрирована не менее чем за год до подачи заявки и 100% бизнеса должны принадлежать ветерану или ветеранам войны. Последний вариант возможен, если все члены компании – ветераны, или же если ветераны владеют 100% уставного капитала и являются конечными бенефициарами.

Обратите внимание! Общественные и благотворительные организации не могут подать заявку на этот грант.

Какие еще есть гранты для ветеранов?

Кроме того, есть грант от государства для ветеранов и членов их семей. Об этом говорится на странице Государственной службы занятости.

Аналогично условиям УВФ грант предоставляется на развитие собственного бизнеса участникам боевых действий. Однако податься могут также люди с инвалидностью вследствие войны и члены семей.

Такой грант не имеет минимального предела, но не может превышать определенных пределов. Например, для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны, в частности речь идет о предпринимателях, обязаны создать:

1 рабочее место – до 250 тысяч гривен включительно;

2 рабочих места – более 250 тысяч и до 500 тысяч гривен включительно;

4 рабочих места – более 500 тысяч и до 1 миллиона гривен включительно (но должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 12 месяцев и внести сумму софинансирования 30% стоимости проекта).

Если рассматривать случай оказания помощи для члена семьи, в частности предпринимателя, по программе гранта должны создать:

1 рабочее место – до 250 тысяч гривен включительно;

2 рабочих места – более 250 тысяч и до 500 тысяч гривен включительно;

4 рабочих места - более 500 тысяч и до 1 миллиона гривен включительно для членов семьи участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны и для некоторых других категорий определенных законом.

Что еще известно о помощи военным от государства?

Украинские служащие имеют право не только на ежемесячную зарплату, в случае необходимости – военные могут получить единовременную материальную поддержку. В частности речь идет о ранениях или серьезных проблемах со здоровьем.

Кроме того, минимальный размер пенсии УБД в 2026 году вышел на уровень 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.