Аналитика изучили транзакции на сумму более чем 230 миллионов долларов. Приблизительно 212 миллионов долларов собрали поклонники Украины с использованием цифровых активов.
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Цифровые средства в войне России против Украины
Более того, немало инициатив либо поддерживает, либо создает Правительство Украины. Сумма финансовых поступлений на официальных кошельках составила более 83 миллиона долларов. Компании, на основе DeFi-проектов и ДАТ и NFT, помогли собрать на нужды украинцев больше, чем 78 миллионов долларов.
Россия, к сожалению, также получала средства в криптовалюте с начала полномасштабной агрессии против Украины. Однако эта сумма в 44 раза меньше по сравнению с тем, что получала украинская сторона. Речь идет о сумме в размере 4,8 миллиона долларов.
Кроме того, еще 0,7 миллиона долларов привлекли благодаря антиправительственным организациям в Беларуси, которая поддерживает Россию в войне против Украины. Далее – больше! Более 10% пророссийские донаты поступали от незаконных источников. Среди них:
- подсанкционные организации;
- Продавцы украденных кредитных карт.
В Украине этот показатель оценивают меньше, чем 2% от общей финансовой помощи, которую успели собрать. Большинство "грязных" средств фиксируют через децентрализованный протокол Tornado Cash, против которого США ввели санкции.