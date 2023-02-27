Аналітика вивчили транзакції на суму у понад 230 мільйонів доларів. Приблизно 212 мільйонів доларів зібрали прихильники України з використанням цифрових активів.
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Цифрові кошти у війні Росії проти України
Ба більше, чимало ініціатив або підтримує, або створює Уряд України. Сума фінансових надходжень на офіційних гаманцях склала понад 83 мільйони доларів. Кампанії, на основі DeFi-проєктів та ДАТ та NFT, допомогли зібрати на потреби українців більше, ніж 78 мільйонів доларів.
Росія, на жаль, також отримувала кошти у криптовалюті від початку її повномасштабної агресії проти України. Проте ця сума в 44 рази менша порівняно з тим, що отримувала українська сторона. Наразі йдеться про суму у розмірі 4,8 мільйона доларів.
Крім того, ще 0,7 мільйона доларів залучили завдяки антиурядовим організація у Білорусі, яка підтримує Росію у війні проти України. Далі – більше! Понад 10% проросійських донатів надходили від незаконних джерел. Серед них:
- Підсанкційні організації;
- Продавці вкрадених кредитних карток.
В Україні цей показник оцінюють у менше, ніж 2% від загальної фінансової допомоги, яку встигли зібрати. Більшість "брудних" коштів фіксують через децентралізований протокол Tornado Cash, проти якого США запровадили санкції.