Аналітика вивчили транзакції на суму у понад 230 мільйонів доларів. Приблизно 212 мільйонів доларів зібрали прихильники України з використанням цифрових активів.

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Цифрові кошти у війні Росії проти України

Ба більше, чимало ініціатив або підтримує, або створює Уряд України. Сума фінансових надходжень на офіційних гаманцях склала понад 83 мільйони доларів. Кампанії, на основі DeFi-проєктів та ДАТ та NFT, допомогли зібрати на потреби українців більше, ніж 78 мільйонів доларів.

До теми! Після нападу Росії на Україну у віртуальному світі створили ще один фронт, одним із головних елементів якого є саме NFT. Про низку цікавих та незвичних проєктів – читайте за посиланням. Крім того, у лютому 2023 року стало відомо про ініціативу з NFT-котами ЗСУ.

Росія, на жаль, також отримувала кошти у криптовалюті від початку її повномасштабної агресії проти України. Проте ця сума в 44 рази менша порівняно з тим, що отримувала українська сторона. Наразі йдеться про суму у розмірі 4,8 мільйона доларів.

Крім того, ще 0,7 мільйона доларів залучили завдяки антиурядовим організація у Білорусі, яка підтримує Росію у війні проти України. Далі – більше! Понад 10% проросійських донатів надходили від незаконних джерел. Серед них:

Підсанкційні організації;

Продавці вкрадених кредитних карток.

В Україні цей показник оцінюють у менше, ніж 2% від загальної фінансової допомоги, яку встигли зібрати. Більшість "брудних" коштів фіксують через децентралізований протокол Tornado Cash, проти якого США запровадили санкції.